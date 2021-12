Aston Villa, Gerrard: «Mercato? Sceglieremo calciatori vaccinati»

S teven Gerrard, manager dell’Aston Villa, ha commentato le scelte che verranno fatte sul mercato di gennaio

DICHIARAZIONI – «Siamo molto dettagliati nel valutare nuovi calciatori, sono rimasto molto impressionato dal lavoro del nostro direttore sportivo e di tutto il reparto scouting. Guardiamo tutto e alla fine decidiamo se e quando un certo calciatore può essere quello giusto per aiutarci. Valuteremo anche se sia vaccinato o no. E guarderemo a tutto anche da questo punto di vista, anche se non so dire ora se sarà un elemento decisivo ai fini della conclusione di un affare. Però sicuramente ne dovremo parlare”.