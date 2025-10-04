Atalanta Como, Juric: «Noi abbiamo fatto molto bene, in costruzione da dietro, abbiamo fatto in questo senso un passo avanti»

Atalanta Como, ecco le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro Juric nel post partita della sfida di Serie A

Ai microfoni di Sky Sport Ivan Juric ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Atalanta Como, 6° turno di Serie A. Ecco le sue parole nel post partita della partita di Serie A:

SOSTA – «Adesso qualcuno andrà in nazionale e cercheremo di migliorare chi rimane. Oggi Lookman ha fatto un altro passo in avanti, gli mancava un tocco per fare gol. Un peccato, per lui ed Ederson».

AHANOR – «Soddisfatti di lui e Bernasconi, non era scontato contro Paz che ha fatto una partita strepitosa. Sono molto soddisfatto».

PARTITA – «Io penso che il Como sia venuto a giocare la sua partita, senza rinunciare e rischiando sulle palle che noi abbiamo rubato. Noi abbiamo fatto molto bene, in costruzione da dietro, abbiamo fatto in questo senso un passo avanti».

INIZIO DI STAGIONE – «Quando rientri in una situazione dove trovi cultura del lavoro… non è semplice, devi ereditare ma bene. Devi poi cambiare le cose che possano andar meglio. I ragazzi mi stanno dando soddisfazioni, ci sono basi importanti, ma aggiungiamo altre cose come il gioco da dietro. Però mancano punti per essere un po’ più su (in classifica, ndr), tra questa partita e quella col Pisa ».

FASE OFFENSIVA – «Dipende sempre dalla qualità dei giocatori. A volte lo sottovalutiamo, ma se torna Lookman e si ripresenta Scamacca… con i cambi potremo essere una squadra buona e forte perché i giocatori sono bravi».