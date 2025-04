Atalanta, De Roon: «Finalmente abbiamo trovato la vittoria in casa. Vincere in maniera sporca ogni tanto non è così male»

Atalanta, De Roon parla così a DAZN: «Vincere in maniera sporca ogni tanto non è così male». Le dichiarazioni

Il calciatore e capitano dell’Atalanta, Marten De Roon, ha commentato ai microfoni di DAZN alla fine della gara vinta 2-0 sul Bologna. Le parole:

PAROLE – «Abbiamo trovato la vittoria in casa che mancava da tanto tempo, il primo tempo è stato di grande livello contro una squadra forte. Nella ripresa abbiamo sofferto, ma abbiamo battagliato e messo una cattiveria diversa rispetto alle ultime. La pressione di Lookman e Retegui, che hanno lavorato molto anche in fase difensiva, ci rende le cose molto più semplici: questa è stata la cosa più importante oggi. Ci siamo detti che non possiamo essere una squadra diversa rispetto a qualche mese fa, abbiamo lavorato sotto l’aspetto mentale per mettere più anima e fisicità. Vincere in maniera sporca ogni tanto non è così male. Nel secondo tempo il Bologna è stato superiore a noi, ma abbiamo lottato».