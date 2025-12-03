De Roon non ha dubbi: «Stiamo tornando ai livelli di prima. Dobbiamo continuare così perché la strada è quella giusta»

Atalanta, parla nel post partita Marten De Roon: «Dobbiamo continuare così perché la strada è quella giusta»

Nel post gara contro il Genoa, il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha analizzato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni, riportate da TMW, offrono spunti interessanti sul momento dei nerazzurri.

PAROLE – «Io Pasalic e Djimsiti cerchiamo sempre di dare il massimo per l’Atalanta considerando i tanti anni che siamo qua. Dobbiamo continuare così perché la strada è quella giusta: abbiamo un grande mix tra giovani e giocatori esperti»

COSA HA PORTATO PALLADINO – «Ha portato entusiasmo e voglia ovviamente di vincere ogni gara. Ha dato un messaggio chiaro a noi giocatori: non avere paura e cercare di lottare su ogni pallone pressando ovviamente l’avversario. Stiamo tornando ai livelli di prima»

COPPA ITALIA – «Molta. Vogliamo portare a casa questo trofeo dopo tante finali perse, ci ha detto questa cosa anche il mister, e il nostro obiettivo è quello»

