Atalanta, Djimsiti: «Bergamo e l’Italia si rialzeranno»

Il difensore dell’Atalanta Berhat Djimsiti è intervenuto sulle colonne di Tuttosport. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus:

«Personalmente devo dire che la sto vivendo un po’ come tutti, è una cosa nuova che sta mettendo in difficoltà ognuno di noi però credo che la gente a Bergamo e in tutta Italia è forte e si rialzerà».

VALENCIA-ATALANTA – «Sapevamo che per noi poteva essere una notte magica, lo è stata anche per molte persone a Bergamo e in Italia, con quella maglia volevamo dare un messaggio positivo e di fiducia alla nostra gente e a tutti quelli che stanno combattendo».

RIPRESA – «È una grande incognita. Non ci si può allenare come si fa di solito con la squadra e facendo tutto quello che prepariamo ogni settimana con la palla».