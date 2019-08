Atalanta, quanti esuberi: i bergamaschi devono cedere

L’Atalanta ha necessità di rinforzare alcuni reparti, ma anche di cedere: la rosa è folta e serve vendere vari giocatori

Non solo Juve e Inter: in questa sessione di mercato, sono tante le squadre di Serie A che hanno in rosa vari esuberi e che, per un motivo o per un altro, non riescono a vendere. Anche l’Atalanta deve fare i conti con vari giocatori che andrebbero ceduti, ma che ancora sono in rosa.

È il caso di Barrow, ma anche di Reca, Valzania e Varnier. I bergamaschi hanno necessità di piazzare questi giocatori prima della chiusura del mercato.