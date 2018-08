L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Copenaghen

L’Atalanta domani affronterà il ritorno dei preliminari di Europa League contro il Copenaghen, dopo lo 0-0 dell’andata. Alla vigilia del match, in programma stadio Telia Parken nel capoluogo danese, ha parlato il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini nella consueta conferenza stampa. Il mister della Dea ha affermato che l’impegno di domani è una sfida decisiva senza appelli, bisogna giocare la partita, però, con tranquillità e senza frenesia per non perdere la concentrazione nonostante siano passati siano tre giorni dalla sfida contro il club capitolino in campionato.

In merito alle ultime due sfide affrontate dalla squadra contro Roma e Copenaghen, Gasperini ha ammesso di aver apprezzato entrambe le partite anche se il risultato non ha premiato il club bergamasco che ha ottenuto due pareggi. L’allenatore dell’Atalanta ha poi concluso le sue dichiarazioni sui nuovi acquisti Duvan Zapata e Mario Pasalic: «Credo che un po’ tutti fossero in difficoltà, è stata una gara molto battagliata. Entrambi sono arrivati un po’ dopo, le partite come quelle di lunedì aiutano a recuperare».