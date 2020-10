Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Midtjylland

PARTITA – «Abbiamo fatto bene tante partite, col Napoli non abbiamo preparato bene la partita. A parte quella sfida questa squadra ha sempre avuto buone reazioni, avevamo bisogno di vincere e non era facile. La partita è diventa semplice, ma questa è una squadra che corre e aggredisce. Anche per le altre squadre non sarà facile giocare qui».

PSICOLOGIA – «Non avevamo grande problemi, il Napoli è una squadra forte e sarà dura per tutti. Ci eravamo lasciati dopo tre vittorie di fila, ci siamo ritrovati con dieci giocatori il giovedì. Non siamo stati bravi a contrapporci bene. Un episodio può succedere, non c’è tutta questa differenza come si è visto sabato. Può succedere quando giochi ogni tre giorni, ma non avevo dubbi sulla reazione».

ILICIC – «Josip è sulla via del recupero, speriamo di riprendere anche Malinovskyi».

MIRANCHUK – «È stato fuori un mese, ha ripreso da pochissimo, non ha mai fatto una partita con noi in campo aperto. Qualcosa con la Primavera, ma si è presentato con un infortunio abbastanza lungo».

GOMEZ – «Dipenderà molto dalle partite, non sarà sempre possibile. Questo è il nostro obiettivo, ma ci sono partite e partite: giochiamo tanto e lo faremo in continuazione. Quando non abbiamo giocato c’erano dodici giocatori con le nazionali, dove hanno fatto tutti due o tre gare, questo ci mette nella condizioni di dover ruotare, anche se non potrò sempre stare a spiegare chi gioca e perché».