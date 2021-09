Atalanta, Gasperini: «Il pareggio mi soddisfa. Ma speravo di vincere»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Villarreal

PAREGGIO – «È un pareggio che mi soddisfa molto, abbiamo incontrato una squadra molto forte soprattutto in attacco. Siamo stati bravi sotto tutti gli aspetti, dispiace per i due gol subiti. Abbiamo avuto la forza di non buttare via la palla e di uscire per creare delle situazioni, se poi perdi palla loro il gol lo fanno. Il girone è equilibrato, lo Young Boys è una squadra di tutto rispetto e se ne è accorto lo United oggi. Giocare sul loro campo sintetico è difficile. Nel finale speravamo anche di vincerla in superiorità numerica, ci ha salvato Musso. È stata una partita giocata bene da entrambe».

SERIE A E CHAMPIONS LEAGUE – «In Champions ci sono partite più aperte, non squadre che si chiudono con 9-10 giocatori. La partita è più aperta e c’è più possibilità di giocare. In casa non è facile, è stato così col Bologna o con la Fiorentina e poi quando devi rimontare devi lasciare spazi a giocatori veloci. Ma io non ero preoccupato dopo la sconfitta contro la Fiorentina, lì il risultato è stato determinato da episodi sfavorevoli, come troppo spesso succede in Italia. Meritavamo di più nelle ultime due gare».

SOSTITUZIONI – «Gli uomini in attacco sono fondamentali con i cinque cambi, entra gente fresca e veloce. I difensori si sostituiscono meno e con la stanchezza fanno fatica a contenere questi attaccanti. Forse nel finale ci è mancata un po’ di convinzione, ma sono soddisfatto perché è stata una prova notevole di tutta la squadra».