Atalanta, giorno di riposo per i nerazzurri: domani la ripresa

L’Atalanta, tornata con tre punti da Firenze, osserverà un giorno di riposo. Domani la ripresa in vista del match di sabato con la Roma

(dal nostro inviato a Bergamo, Patrick Iannarelli) – L’Atalanta rimarrà a riposo in questa domenica pomeriggio. Dopo il successo ottenuto allo stadio Artemio Franchi, dopo ben 27 anni di astinenza, i nerazzurri non scenderanno in campo. Cancelli chiusi al centro sportivo ‘Bortolotti’ di Zingonia fino a domani, quando la squadra tornerà in campo per preparare la sfida Champions con la Roma.