Atalanta, Gomez: «Ripresa? La Serie A è un’industria che muove milioni nel Paese»

Il numero 10 dell’Atalanta Papu Gomez è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla ripartenza:

«Se me l’avesse chiesto due mesi fa avrei detto contrario. Oggi che la sicurezza è aumentata, che questo virus sembra meno aggressivo, dico favorevole. La Serie A è un’industria che muove milioni nel Paese: c’è tanta gente che ha bisogno del calcio per vivere, non solo i calciatori».

CALDO E INFORTUNI – «Di cosa ho più paura? Cocktail pericoloso, ma il rischio maggiore mi sembra quello degli infortuni. Dopo due mesi a casa abbiamo perso un po’ il volume della muscolatura: saranno fondamentali alimentazione e riposo».