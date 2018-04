Atalanta, emergenza infortuni: contro l’Inter è pronto Cornelius

In casa Atalanta saranno molti gli assenti per il match con l’Inter, tra infortuni e ko mancheranno Petagna, Ilicic e Caldara

Dopo il deludente pareggio di Ferrara contro la Spal, l‘Atalanta deve ricominciare subito a correre se non vuole dire addio alle ultime speranze di Europa League. Ritrovare i tre punti già nel prossimo turno sarà fondamentale per le ambizioni della banda Gasperini. Non sarà una sfida facile però, perché davanti ci sarà un Inter vogliosa di riscattare la sconfitta con il Torino.

A rendere ancora più complicata la situazione poi si aggiunge il quadro degli assenti. In difesa è sempre out Spinazzola, e dovrebbe saltare il match anche Mattia Caldara. Al suo posto pronto uno tra Mancini e Palomino. In avanti invece sarà la volta di Cornelius, dal momento che Petagna è squalificato e Ilicic non ha ancora recuperato dal problema al ginocchio.