Gasperini tabù Inter: lontano da Milano solo sconfitte contro l’ex

Reduce dalla sconfitta contro il Torino, l’Inter di Luciano Spalletti è attesa sabato dalla sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: le statistiche non sorridono al Biscione…

Torino-Inter è terminata 1-0, con i nerazzurri finiti al quinto posto a causa della contemporanea vittoria della Lazio contro l’Udinese. La formazione di Luciano Spalletti è a caccia di punti importanti per rilanciarsi nella corsa Champions League, già a partire da sabato: in programma la trasferta dell’Atleti Azzurri di Bergamo contro l’Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini.

E i precedenti contro il tecnico di Grugliasco non fanno dormire sogni tranquilli in casa nerazzurra. Dopo la brevissima esperienza sulla panchina del Biscione nel 2011, Gasperini ha sempre vinto tra le mura amiche contro l’Inter: Genoa-Inter nel 2013/2014 è terminata 1-0, Genoa-Inter nel 2014/2015 è terminata 3-2, Genoa-Inter nel 2015/2016 è terminata 1-0 e, infine, Atalanta-Inter della passata stagione è finita 2-1. Quattro gare, quattro sconfitte: un tabù da sfatare per Mauro Icardi e compagni…