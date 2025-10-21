Atalanta, Juric sicuro: «Abbiamo sofferto solamente a Parigi, ma è stata una partita a sé. Nelle altre abbiamo concesso poco. Abbiamo qualche rammarico...»

Atalanta, Juric in conferenza alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga: «Abbiamo sofferto solamente a Parigi, nelle altre abbiamo concesso poco»

Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, Ivan Jurić ha sottolineato l’importanza di tornare subito alla vittoria. Dopo una serie di pareggi, l’ultimo dei quali lo 0-0 casalingo con la Lazio, l’Atalanta è chiamata a dare una svolta al proprio cammino europeo.

I nerazzurri, fermi a quota 3 punti grazie al successo sul Brugge e alla sconfitta d’esordio contro il PSG, ospiteranno domani i cechi con l’obiettivo di ritrovare un successo che manca ormai da tre settimane. Ecco le sue parole in conferenza:

PAROLE – «Abbiamo sofferto solamente a Parigi, ma è stata una partita a sé. Nelle altre abbiamo concesso poco, mi sta piacendo la squadra. Abbiamo qualche rammarico per qualche punto che abbiamo perso, ma siamo ad alti livelli. Maldini deve dare di più. È bravo, si impegna e fa tutto, ma deve dare di più. Lookman punta? Ha reso, poi nella sua posizione sicuramente può fare meglio, ma penso anche a Sulemana che ha fatto molto bene. Lookman è migliorato molto con Gasperini, è un giocatore più completo e ora se tornasse in Premier League farebbe gli stessi gol che ha fatto con noi»

AVVERSARIO – «Lo Slavia Praga mi è piaciuto molto, interpretano bene le partite“. Sullo stadio ha poi ammesso: “Il pubblico è straordinario. Lo stadio sempre sold out e i tifosi ci aiutano sempre. Vogliamo proseguire su questa strada. Scamacca? Deve riprendere la condizione giusta, ma sta lavorando molto. L’ho visto meglio e può raggiungere presto la forma».