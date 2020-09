Atalanta, Lammers e Miranchuk: i gol non bastano mai, confermati tutti gli uomini di Gasperini con un paio di innesti da non sottovalutare

I gol non bastano mai, almeno all’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini – in attesa dell’esordio in campionato contro il Torino – ha confermato tutti gli uomini top, considerando anche un paio di innesti da non sottovalutare.

Lo scorso anno le reti messe a segno sono state 116, di cui 98 in campionato: i nerazzurri non vogliono fermarsi qui, c’è un altro campionato da giocare.