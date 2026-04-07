Atalanta dominante a Lecce, i giornali eleggono quattro migliori in campo: ma c’è un bocciato senza appello! I giudizi non lasciano dubbi

Atalanta, i giornali hanno giudicato così la roboante vittoria della Dea contro il Lecce. Ecco tutti i voti dei nerazzurri con top e flop

Una Dea straripante banchetta al “Via del Mare”, mandando in tilt la difesa salentina e conquistando punti d’oro per l’Europa. Quasi tutti promossi alla corte di Palladino, ma tra i quotidiani non manca qualche veduta diametralmente opposta. Ecco l’analisi delle pagelle di Lecce-Atalanta, basata sui giudizi incrociati di Tuttosport e La Gazzetta dello Sport.

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I TOP

• Nikola Krstovic (7.5 per TS, 7 per GdS): L’ex di turno non fa sconti. Segna, fa impazzire la difesa leccese, chiede scusa al suo vecchio pubblico e si inventa pure acrobazie spettacolari. Un incubo per i giallorossi.

• Giorgio Scalvini (7 unanime): Voto e giudizio in fotocopia per i due quotidiani. Si traveste da centravanti puro (la Gazzetta lo ribattezza “Sca-macca”) e sblocca la gara con un destro secco e una finta da bomber navigato.

• Ederson (7 unanime): Una dinamo in mezzo al campo. Per Tuttosport “mette in tasca” da solo il trio di centrocampo leccese; per la Rosea è un “movimento continuo in ogni zona del campo”. Dominante.

• Giacomo Raspadori (7 unanime): Entra, timbra il cartellino in scioltezza e mette il punto esclamativo sulla rotonda vittoria bergamasca. Impatto perfetto dalla panchina.

I FLOP

• Nicola Zalewski (5 per TS, 6 per GdS): In un’Atalanta che domina, è l’unico a finire “dietro la lavagna”, quantomeno per il quotidiano torinese. Pesa qualche tocco poco deciso di troppo sulla trequarti.

LE DIFFERENZE DI VOTO E GIUDIZIO

• Il caso De Ketelaere (6 TS vs 7 GdS): È la spaccatura più netta della giornata. Per Tuttosport il belga gioca una partita “non entusiasmante ma sufficiente” da 6 in pagella. Per La Gazzetta dello Sport, invece, è da 7 in pagella ed è addirittura IL MIGLIORE in campo: “Infila palloni nei corridoi, manda in porta tutti”. Visioni opposte.

• Berat Djimsiti (6 TS vs 7 GdS): Tuttosport si limita a un 6 per una prestazione “senza sbavature”. Molto più esaltata la Gazzetta che lo premia con un 7 e una metafora pasquale: “Mette Cheddira sulla griglia, gli manca solo la birretta per quanto gli riesce facile”.

• Il “bipolarismo” su Zalewski (5 TS vs 6 GdS): Se la Gazzetta gli regala una sufficienza stiracchiata, Tuttosport lo boccia con un severissimo 5, scrivendo però un giudizio totalmente positivo e in contrasto con il voto: “Attivo, molto vivace. Ha spaventato spesso il reparto difensivo giallorosso”. Un mistero.

• Marco Carnesecchi (6 TS vs S.V. GdS): Praticamente inoperoso. Tuttosport gli dà il 6 politico d’ordinanza, mentre la Gazzetta opta per il Senza Voto (S.V.) ironizzando: “Tiri nello specchio zero. L’unica preoccupazione è avere la crema solare”.