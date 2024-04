Atalanta Livepool LIVE: cronaca e diretta Europa League

A Bergamo, il match d’Europa League 2023/2024 tra Atalanta e Liverpool: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Ad Anfield, Atalanta e Liverpool si affrontano nel match valido per i Quarti di Finale d’Europa League 2023/2024

Atalanta Liverpool LIVE: sintesi e moviola

67′ SCAMACCA! Zappacosta corre come un treno sulla fascia destra, pallone in mezzo per Scamacca che tenta il tiro di prima intenzione, ma la palla è alta.

65′ CAMBI PER IL LIVERPOOL. Dentro Jota, Nunez, H.elliot

62′ Attaccano i nerazzurri utilizzando le fasce laterali. Liverpool ora in difficoltà.

59′ RISPONDE L’ATALANTA. Zappacosta s’invola, manda la palla a Koopmeiners che tenta il tiro, ma il portiere ancora una volta blocca.

57′ OCCASIONE LIVERPOOL. Colpo di testa di Van Dijk, Musso blocca.

50′ OCCASIONE LIVERPOOL. Errore della difesa nerazzurro con Musso che prova ad uscire. Azione sventata

49′ OCCASIONE ATALANTA! Ederson tenta il tiro, ma la conclusione è troppo debole e il portiere blocca.

48′ Palla in mezzo in area Liverpool da parte dell’Atalanta, ma l’azione sfuma.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

DUE MINUTI DI RECUPERO

42′ AMMONIZIONE HIEN. Colpo con il braccio del difensore e punizione Liverpool

41′ GOAL ANNULLATO A KOOPMERINERS. Palla rubata sulla trequarti con Koopmeiners che batte in area Alisson, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.

38′ SALAH! Mancato fallo fischiato all’Atalanta, l’ex Fiorentina a tu per tu con Musso. Pallonetto, ma la palla è fuori.

35′ Nervosismo per i nerazzurri completamente in balia del gioco del Liverpool.

30′ Partita aperta da entrambe le parti, con Djimsiti che salva su Diaz.

27′ MIRANCHUK! Tenta il tiro russo. Fuori di poco a lato.

23′ Continui attacchi del Liverpool, Atalanta non tranquilla.

18′ OCCASIONE ATALANTA. Doppio scambio Scamacca-Miranchuk, con il numero 90 che serve il russo che si allunga troppo la palla. Alisson blocca.

13′ Rischiato l’autogoal. Ederson per Scamacca per Koop con Alisson che salva su un possibile autogoal.

11′ SZOBUSZLAI! Tiro dalla distanza, ma Musso blocca senza problemi.

5′ RETE DI SALAH! Vantaggio del Liverpool.

4′ RIGORE PER IL LIVERPOOL. Cross di Alexander Arnold con la palla che becca il braccio di Ruggeri abbastanza plateale. Giallo per l’esterno.

2′ Squadre che si studiano, con la Dea che prova subito ad attaccare.

E’ COMINCIATO IL MATCH