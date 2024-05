Atalanta Marsiglia 3-0: I nerazzurri volano in FINALE d’Europa League

Atalanta e Marsiglia si affrontano per il ritorno della semifinale di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alle 21 Atalanta e Marsiglia si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League 2023/2024.

Atalanta-Marsiglia: sintesi e moviola

FINISCE QUI!

95 GOAL DI EL BILAL TOURE’ Contropiede dell’Atalanta con El Bilal Tourè che s’invola e mette in re

4 minuti di recupero

83′ CAMBIO PER IL MARSIGLIA: Dentro Correa, fuori Harit.

79′ KOOPMEINERS! Tenta il tiro il centrocampista, ma Lopez riesce a ribattere.

75′ CAMBI PER L’ATALANTA. Fuori Hateboer e Lookman, dentro El Bilal Touré e Hateboer.

71′ CAMBI PER IL MARSIGLIA. Dentro Henrique e Moumbagna, fuori Clauss e Merlin.

62′ AMMONIZIONE DE ROON. Fallo del centrocampista e punizione Marsiglia, scaturendo poco dopo una traversa con Vereteout

60′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Pasalic, fuori De Ketelaere.

58′ CAMBI PER IL MARSIGLIA. Fuori Mbemba, Ndiaye, dentro Ouanhi e Sarr.

55′ CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Scalvini e Miranchuk, fuori Scamacca ed Ederson.

51′ RADDOPPIO DELL’ATALANTA! Scambio Lookman-Ruggeri con l’esterno che tenta una conclusione precisa che finisce alle spalle di Lopez. 2-0 e Dea sempre più vicina alla Finale.

49′ NDIAYE! L’attaccante del Marsiglia ha la meglio su Djimsiti con Musso che tenta l’uscita. Pallonetto e palla di poco fuori. Rischio per la Dea.

46′ AMMONIZIONE EDERSON. Trattenuta ai danni di Veretout e cartellino giallo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

43′ ZAPPACOSTA! S’invola Davide sulla fascia destra che potrebbe mettere in mezzo per Scamacca, ma l’esterno prova la conclusione che finisce fuori.

39′ SCAMACCA! Tiro da lontano del centravanti nerazzurro. Palla di poco fuori.

35′ ALTRA OCCASIONE ATALANTA. De Ketelaere riesce a liberarsi dopo un bel passaggio di Scamacca, il ragazzo esita troppo il tiro con Lopez che interviene.

33′ OCCASIONE ATALANTA! Lookman si ritrova a tu per tu con il portiere, ma il nigeriano inciampa su se stesso cercando di arrivare sulla palla, ma il portiere blocca.

29′ GOAL DELL’ATALANTA. Ripartenza da manuale di Ademola Lookman che fa sua la difesa del Marsiglia. Conclusione delicata, ma precisa e leggermente deviata, ma la palla finisce in rete. VANTAGGIO

26′ KONDOGBIA! L’ex Inter tenta la conclusione da lontano. Palla fuori.

24′ TRAVERSA DI SCAMACCA. Angolo per l’Atalanta con la palla che arriva a Scamacca che tenta un tiro che finisce sulla traversa. Azione non ancora finita con De Ketelaere che di testa potrebbe ribattere in rete, ma Lopez para.

23′ KOOPMEINERS. Scamacca per De Ketelaere che serve Koopmeiners che prova la conclusione. Deviazione e angolo.

18′ OCCASIONE ATALANTA. Palla di Lookman in mezzo per Zappacosta che tenta il tiro. Una telefonata per Lopez.

15′ SCAMACCA! Tenta il tiro dalla destra il numero 90 nerazzurro. Palla di poco fuori.

13′ Ndiaye tenta il tiro, ma la conclusione si dimostra alta alta sopra la traversa.

10′ Match molto equilibrato fino a questo momento.

5′ OCCASIONE ATALANTA. Contropiede nerazzurro con Koopmeiners che si libera al centro di un difensore, cadendo poco dopo per una sospetta trattenuta di Gigot, palla che arriva a De Ketelaere che tenta il tiro, ma sbaglia.

1′ Subito il Marsiglia prova a farsi sotto in contropiede, Musso blocca senza problemi.

E’ COMINCIATA ATALANTA MARSIGLIA