Atalanta, modello di business: 300 milioni dal trading

L’Atalanta di Percassi non è soltanto una favola. Fino ad oggi sono stati guadagnati 300 milioni dal trading

L’Atalanta è diventata un modello di business. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato al meglio le operazioni derivanti dal trading di calciatori (le compravendite effettuate negli ultimi anni), con quasi 300 milioni guadagnati. Il tutto viene ovviamente reinvestito per poter migliorare le infrastrutture e per creare un tesoretto utile per lo sviluppo della squadra. Un vero e proprio modello di investimento per il calcio italiano.