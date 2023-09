Al Gewiss Stadium, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Gewiss Stadium, Atalanta e Monza si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato di Serie A 2023/2024. Atalanta-Monza: sintesi e moviola FINISCE QUI: ATALANTA-MONZA 3-0

QUATTRO MINUTI DI RECUPERO

88′ CAMBIO ATALANTA: Dentro Palomino, fuori Kolasinac

86′ OCCASIONE ATALANTA: Palla rubata da Lookman, passaggio per Muriel che impegna Di Gregorio.

81′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Fuori Scamacca, dentro Muriel; Fuori De Ketelaere dentro Lookman

80′ Scamacca tenta il tiro, ma la palla va fuori

72′ CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Holm per Zappacosta e Ruggeri per Bakker.

71′ CAMBIO PER IL MONZA: Fuori Colpani, dentro Machin.

70′ Goal annullato a Scamacca per fuorigioco.

63′ CAMBIO PER IL MONZA: Dentro Carboni e Bondo, per Gagliardini e Mari

60′ GOAL DELL’ATALANTA! Koopmeiners serve Scamacca che con un sinistro Di Gregorio. 3-0 Atalanta

58′ CAMBI PER IL MONZA: Dentro Colombo, fuori Mota, dentro Vignato e fuori Caprari

47′ OCCASIONE ATALANTA: Contropiede nerazzurro con Ederson che prova il tiro, ma per il portiere del Monza tutto regolare.

E’ COMINCIATO IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO: ATALANTA-MONZA 2-0

DUE MINUTI DI RECUPERO

41′ RADDOPPIO ATALANTA! Cross di Ruggeri per la testa di Scamacca ed è 2-0 per la Dea.

35′ OCCASIONE MONZA: Colpani tenta il tiro, Musso para, poi Ciurria potrebbe mettere il pallone in rete, ma Ciurria manda fuori nonostante la porta vuota.

34′ RETE ATALANTA: Calcio d’angolo per l’Atalanta, e nella mischia De Keteleare serve Ederson che mette in rete.

31′ OCCASIONE MONZA! Contropiede biancorosso con Birindelli che tenta il tiro, ma la palla finisce fuori.

28′ Tiro deviato di Zappacosta al limite dell’area di rigore. Angolo per l’Atalanta.

22′ Rete annullata all’Atalanta: cross Ederson, colpo di testa di Scamacca, Di Gregorio para con Scalvini che mette in rete, ma essa viene annullata per fuorigioco.

20′ OCCASIONE ATALANTA: Cross dalla sinistra di Ederson, colpo di testa di Koopmeiners. Palla fuori.

18′ Il Monza si fa vedere con un colpo di testa di Gagliardini: una telefonata per Musso.

10′ Partita equilibrata fino ad ora, con entrambe le squadre pronte a studiarsi prima di afferrare i loro rispettivi attacchi.

5′ Azione offensiva dell’Atalanta con De Ketelaere, Scamacca, ma Ederson non riesce ad aggianciare il pallone. Azione sfumata.

E’ COMINCIATA ATALANTA-MONZA

Aggiornamenti dalle 20.45

Migliore in campo: a fine partita

Atalanta-Monza 3-0: risultato e tabellino

Reti: 34′ Ederson, 41′ 60′ Scamacca

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. Allenatore: Palladino.