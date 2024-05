Atalanta, la notte delle PRIME VOLTE: finalmente Gasp e non solo

Il 22 maggio 2024 rimarrà per sempre una data scolpita nella storia del calcio italiano e non solo: ecco i motivi

Vince e convince l’Atalanta che conquista l’Europa League battendo il Bayer Leverkusen. Si tratta del primo trofeo europeo della propria storia, un momento che i tifosi non dimenticheranno mai.

Di certo nemmeno Gian Piero Gasperini che ha finalmente rotto la maledizione e conquistato il suo primo titolo in carriera. Menzione d’onore per Lookamn, il primo africano a segnare una tripletta in una finale europea. Infine, è anche la prima volta che il Leverkusen perde in stagione.