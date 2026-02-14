Atalanta, Palladino nel post gara: «I nostri giocatori hanno ambizione. Questa vittoria ci dà slancio»

Atalanta, Palladino nel post partita svela: «I nostri giocatori hanno ambizione. Questa vittoria ci dà slancio». Le parole

Al termine di Lazio Atalanta, disputata allo Stadio Olimpico, Raffaele Palladino ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’allenatore nerazzurro.

SULLA PARTITA «I nostri giocatori hanno ambizione e consapevolezza dei nostri mezzi. Bisogna restare umili e tenere i piedi per terra. Una partita importante contro una squadra forte ed in salute con ottimo giocatori e ottimo allenatori. Una partita equilibrata in cui noi siamo stati cinici».

VITTORIA CHE DA’ SLANCIO – «Loro giocavano con questi uno, due palla avanti e palla dietro e poi nello spazio e mandavano giocatori in profondità come Maldini, Isaksen, Dele Bashiru. Siamo stati bravi a capire che partita era. Questa vittoria ci dà slancio».

UNA ROSA FORTE – «Il livello della rosa è altissimo, io non credo nel turnover, credo di avere a disposizione 20/21 calciatori che sono forti».