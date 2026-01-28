Atalanta, Palladino nel post partita: «Non sono deluso o preoccupato, sono dispiaciuto perché volevamo dare continuità»

Atalanta, Palladino analizza a Sky: «Non sono deluso o preoccupato, sono dispiaciuto perché volevamo dare continuità»

Si è da poco conclusa la sfida tra Union Saint-Gilloise e Atalanta. Al termine del match, Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della sua squadra

PAROLE – «Non sono deluso o preoccupato, sono dispiaciuto perché volevamo dare continuità al risultato e alla prestazione di Parma. A livello tecnico è stata la nostra partita peggiore, vuoi anche per via del campo, ci sono stati errori tecnici sciocchi. La cosa che mi dispiace che quando le partite diventano sporche la squadra non riesce ancora ad affrontarle. Non l’abbiamo ancora capito e sotto questo punto di vista dobbiamo crescere. Mi sembrava di rivivere le partite di campionato con Verona e Pisa, molto simili. Dobbiamo crescere. Mi porto a casa delle risposte anche da questa gara, anche se vincendo non saremmo riusciti ad andare nelle prime otto»

«Contro il Bilbao abbiamo fatto 60 minuti buoni. Ci è mancato il secondo gol e poi ci sono stati quei 15 minuti di blackout che ci hanno costato cara la partita. L’obiettivo era quello di qualificarci, non di entrare nelle prime otto. Ho guardato le squadre che non si sono qualificate nelle prime otto e fa impressione vederle. Noi siamo una realtà che vuole continuare a crescere, ma era un sogno entrare nelle prime otto. Secondo me stiamo facendo un grande lavoro, ma non bisogna fare drammi. Oggi mi porto a casa tante risposte su tanti giocatori, sul discorso mentale della squadra, sul discorso caratteriale»

