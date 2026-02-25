Atalanta, Percassi nel pre gara: «La nostra gente stasera dimostrerà quanto vuol bene alla Dea»

Atalanta, Percassi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund

Intervenuto nel nel pre partita di Atalanta Borussia Dortmund, gara dei playoff di ritorno di Champions League il dirigente nerazzurro Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole:

LE SUE PAROLE

PAROLE – «C’è una grande passione, lo si vede in tutti i gesti di accompagnamento. La nostra gente stasera dimostrerà quanto vuol bene all’Atalanta. Annullamento pranzo UEFA? La speranza era che cogliessero l’apertura da parte nostra per dialogare. Non c’è stata, andiamo avantI»

PARTITA – «Questa sarà una partita molto difficile, ma sappiamo quanto la Champions sia competitiva. Già esser qui è qualcosa di straordinario, ci godremo questa sfida con lo spirito dell’Atalanta e con la speranza di fare bella figura e di non avere rimpianti.

Ogni stagione quando si riparte noi non cambiamo mai il nostro approccio, che è quello di raggiungere il prima possibile la salvezza. Non è una frase fatta ma quello che pensiamo noi. In questi anni la capacità d’investimento fa ben sperare, ma vediamo tutti i giorni che i risultati sportivi non vanno di pari passo con gli investimenti. La verità è che gli investimenti ti permettono di arrivare a giocatori più importanti, ma noi devono portare a dei risultati sportivi e questo è quello che ci ha gratificato. La speranza è quella di fare meno errori possibili, poi l’ambizione di tutti è quella di far bene»

