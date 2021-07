Atalanta, Pezzella: «Sono molto felice e orgoglioso di essere arrivato in un club così prestigioso»

Giuseppe Pezzella ha firmato con l’Atalanta: le sue prime dichiarazioni da giocatore nerazzurro

Dopo l’ufficialità del passaggio dal Parma all’Atalanta, Giuseppe Pezzella ha parlato della nuova squadra. Le sue dichiarazioni al canale ufficiale del club nerazzurro.

«Sono molto felice e orgoglioso di essere arrivato in un club così prestigioso e non vedo l’ora di scendere in campo. Sono un ragazzo molto umile e disponibile che ama lavorare, ama molto la sua famiglia e il calcio. Negli ultimi anni l’Atalanta è stata una macchina perfetta grazie al club e al mister perché è un lavoro fatte da molte persone. Per arrivare a questi risultati ci vuole sicuramente un’unione di intenti per ottenerli. Ricordo negli ultimi 4/5 anni questa squadra domina su ogni campo e quindi vuol dire che dietro c’è un grande lavoro. Il mio obiettivo quest’anno è fare il meglio possibile e fare bene».