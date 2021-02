Al Gewiss Stadium, il match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Atalanta e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al “Gewiss Stadium” Atalanta e Real Madrid si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Atalanta Real Madrid 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

5′ Chance per l’Atalanta – Cross sballato di Gosens sul quale si avventa Maehle che rimette in mezzo e per poco l’altro quinto nerazzurro non colpisce di testa a due passi dalla porta

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Atalanta Real Madrid 0-0: risultato e tabellino

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel; Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Šutalo, Palomino, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Miranchuk, Iličić, Pašalić. Allenatore: Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3) – Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Isco, Vinicius Junior. A disposizione: Lunin, Altube, Mariano Diaz, Arribas, Blanco, Chust, Hugo Duro, Gutierrez. Allenatore: Zidane.

ARBITRO: Stieler