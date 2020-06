L’Atalanta di Gasperini ha sempre utilizzato un numero ristretto di giocatori: con il tour de force potrebbe cambiare qualcosa

Gian Piero Gasperini non ha avuto dubbi sul tema dei cinque cambi: si rischia di snaturare il calcio. Eppure la decisione potrebbe aiutare anche l’Atalanta, nonostante fino ad oggi il tecnico abbia utilizzato un numero ristretto di giocatori. Sono solo 15, infatti, i calciatori con più di 10 presenze in campionato nella Dea.

Il tour de force, comunque, potrebbe cambiare filosofia del Gasp. Giocare ogni 3 giorni costringerà il tecnico a fare qualche rotazione in più. Come analizza La Gazzetta dello Sport, è comunque probabile che l’allenatore faccia qualche rotazione in più tra una gara e l’altra e non internamente allo stesso match.