Atalanta, senti Sacchi: «Se Juric non capisce questo il PSG lo sbranerà». Il consiglio dell’ex tecnico all’allenatore della Dea

La grande notte europea si avvicina e, come di consueto, una delle voci più autorevoli del calcio italiano, quella di Arrigo Sacchi, offre la sua lucida analisi. In vista della prestigiosa sfida in programma questa sera tra il Paris Saint-Germain e l’Atalanta, l’ex commissario tecnico ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, delineando un quadro chiaro delle forze in campo. Per Sacchi, il divario tra le due squadre è evidente, frutto di storie e momenti tecnici profondamente diversi.

Il suo giudizio parte da una valutazione quasi reverenziale dei campioni in carica, una squadra che rappresenta l’eccellenza del calcio moderno. «I francesi sono i campioni d’Europa in carica e, quando sono in giornata, giocano un calcio stellare. Sono all’avanguardia in tutto. L’Atalanta, invece, dopo la meravigliosa era Gasperini ha intrapreso una rivoluzione tecnica e adesso a Juric è necessario un po’ di tempo per sistemare le cose». Le parole del “Maestro di Fusignano” fotografano perfettamente la situazione: da un lato una macchina perfetta e consolidata, dall’altro un progetto ambizioso ma ancora in fase di rodaggio sotto la guida di Ivan Juric.

Tatticamente, per Sacchi, la chiave per la Dea è una sola: il coraggio di aggredire alto, di non subire passivamente la qualità avversaria. Il pressing diventa non solo una scelta, ma una necessità per sopravvivere e provare a competere. «Se non fai pressing – aggiunge -, il Psg ti sbrana. Juric lo sa e mi auguro che trasmetta il messaggio ai suoi ragazzi. Un pronostico? Devo dire che i francesi sono favoriti, ma chissà che l’Atalanta non riesca a metterli in difficoltà».

Nonostante un pronostico che pende inevitabilmente dalla parte dei parigini, Sacchi lascia aperto uno spiraglio. La speranza per l’Atalanta risiede nella sua capacità di mettere in pratica i dettami del suo allenatore, giocando una partita di massima intensità e organizzazione. Solo così, la rivoluzione di Juric potrà provare a creare un cortocircuito nel sistema stellare del PSG.