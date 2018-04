Atalanta-Sampdoria da dentro o fuori: l’Europa passa da Bergamo

Atalanta-Sampdoria è una sfida per l’Europa League: un mese dopo il rinvio, le cose sono molto cambiate per Gasperini e per Giampaolo

Una sfida per l’Europa League andrà in scena oggi pomeriggio allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Atalanta-Sampdoria è diventata una partita decisiva per entrambe le squadre, soprattutto per il Doria, reduce da tre sconfitte di fila, tutte e tre molto deludenti. Un mese fa, questa partita non sarebbe stata così decisiva: al momento del rinvio la Dea era in ascesa ma non come adesso, mentre la Sampdoria insidiava addirittura il Milan e le altre tra il quinto e il sesto posto. Ora può diventare davvero un incontro importantissimo, anche per via del derby di domani.

Un risultato positivo della Dea nella partita di oggi, unito a una sconfitta del Milan domani, porterebbe i nerazzurri al sesto posto, quindi in una posizione vantaggiosissima per la corsa all’Europa League. La quinta e la sesta volano in UEL, la settima può andarci solo se la Juventus vince la Coppa Italia oppure il Milan alza la Tim Cup ma non scende sotto la sesta posizione. Per questo, Atalanta-Sampdoria è una partita da dentro o fuori. Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo sono pronti, calcio d’inizio alle 18.30, arbitra Pasqua: l’Europa chiama.