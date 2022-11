Atalanta, Scalvini: «La frenata delle ultime partite è una motivazione in più far bene»

Giorgio Scalvini, giocatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l’Inter

PAROLE – «La frenata delle ultime partite è una motivazione in più far bene in questa partita non semplice. Abbiamo preparato la partita come sempre, analizzando gli avversari e abbiamo tutto per fare bene e reagire dopo Lecce. La mia crescita?Non mi aspettavo di fare così tanta strada. E’ merito del lavoro e degli insegnamenti del mister e dei compagni».