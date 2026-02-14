Atalanta, Palladino recupera un big per la Lazio: è tornato tra i convocati! Aggiornamenti importanti

Atalanta, un recupero importantissimo per Palladino per il match odierno contro la Lazio. Tutti i dettagli

L’emergenza in attacco rientra proprio sul filo di lana. L’Atalanta si presenta allo Stadio Olimpico per il big match della 25ª giornata con una freccia in più al proprio arco. Raffaele Palladino ha diramato la lista dei 23 convocati per la sfida contro la Lazio, in programma oggi alle ore 18:00.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La notizia del giorno: Scamacca c’è

Il sorriso del mister è giustificato dal recupero fondamentale di Gianluca Scamacca. Il centravanti della Nazionale ha smaltito i recenti acciacchi e figura regolarmente nell’elenco. La sua presenza offre a Palladino la possibilità di schierare un punto di riferimento centrale, cruciale per scardinare la difesa biancoceleste.

Abbondanza e qualità: da Samardzic a Raspadori

Scorrendo la lista, si nota la profondità della rosa orobica. A centrocampo, le chiavi saranno affidate verosimilmente a Lazar Samardžić, supportato dalla sostanza di Marten de Roon e dall’inserimento di Mario Pašalić. In avanti, oltre al rientrante Scamacca, Palladino può contare sulla duttilità di Giacomo Raspadori e sulla potenza del montenegrino Nikola Krstović.

In difesa, a protezione della porta difesa da Marco Carnesecchi, spicca la presenza di Giorgio Scalvini e dell’esperto Berat Djimsiti.

L’elenco completo dei convocati

Di seguito la lista dei 23 nerazzurri chiamati per la trasferta capitolina: