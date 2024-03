L'Atalanta Sporting del '63: la sconfitta in Coppa delle Coppe

La sfida dimenticata tra Atalanta e Sporting del 1963 che tolse i nerazzurri dalla Coppa delle Coppe. Una storia sfortunata

Quando si pensa alla storia che ha segnato Atalanta Sporting, escludendo il passato recente, è sicuramente quella della cavalcata del 1988 con ancora il grido di Aldo Cantarutti nella memoria di chi ha visto una squadra di Serie B giocarsela per un trofeo europeo. Tutto molto bello e abbastanza comprensibile, ma esso non è stato il primo precedente tra i bergamaschi e i portoghesi: bensì la vendetta sportiva di un passaggio del turno mancato, dove si collezionano sfortuna, illusione e uno spareggio finale che tolse ogni sogno di gloria nerazzurro.

Siamo nel 1963 e l’Atalanta, vincitrice della Coppa Italia, entra per la prima volta in una competizione europea. La squadra cede Da Costa alla Juve, ma invece che provare a rendere la squadra competitiva il presidente di allora Turani, insieme a Tentorio, decide di non fare il passo più lungo della gamba decidendo di puntare sui suoi giovani: considerando anche il cambio d’allenatore passato da Tabanelli a Quario (che verrà poi esonerato a febbraio). Si arriva al primo turno di Coppa delle Coppe e l’avversario è lo Sporting Lisbona con andata a Bergamo il 4 settembre. I nerazzurri si dimostrano atleticamente all’altezza tanto da vincere 2-0 con reti di Calvanese e soprattutto Angelo Domenghini.

Squadra che vince non si cambia neanche per il ritorno, ma la musica è abbastanza diversa: prima Figueiredo porta in vantaggio lo Sporting, poi si fa male al braccio Pizzaballa costringendo Calvanese ad andare in porta. Il motivo? Ai tempi non c’erano ancora le sostituzioni. Christensen pareggia, ma Mascarenhas e Bé (segnando con la mano) annientano i nerazzurri. E ora? Supplementari? Rigori? Passa l’Atalanta per reti realizzate in trasferta? Niente di tutto ciò. Si va allo spareggio a Barcellona il lunedì successivo dove la Dea si arrende ai supplementari perdendo 3-1. Tanto amaro in bocca che però verrà compensato dall’impresa che verrà fatta 25 anni dopo.