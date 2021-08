Atalanta, Toloi non si nasconde: «Puntiamo il più in alto possibile»

Rafael Toloi ha parlato degli obiettivi dell’Atalanta per la prossima stagione. Ecco le parole del difensore di Gasperini

«Vogliamo continuare a fare bene e portare l’Atalanta più in alto possibile. Sono sicuro che abbiamo tutto per fare una stagione di grandissimo livello. Mi ricordo quando sono arrivato a Zingonia per la prima volta. Puntavamo a restare in Serie A: se guardo indietro mi emoziono. Ringrazio tutti per come mi hanno accolto qua a Bergamo, tifosi compresi. Siamo una famiglia bellissima…Ho tanta voglia di aiutare i miei compagni».