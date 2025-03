Atletico Madrid-Barcellona: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Wanda Metropolitano la sfida di Coppa del Re Atletico Madrid-Barcellona: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Wanda Metropolitano di Madrid si giocherà la gara valevole per la semifinale di Coppa del Re tra Atletico Madrid-Barcellona. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; G. Simeone, Barrios, De Paul, Samuel Lino; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Simeone.

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Kounde, Cubarsi, I. Martinez, Balde; Dani Olmo, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Flick.

Orario e dove vederla in tv

Atletico Madrid-Barcellona si gioca alle ore 21:30 di mercoledì 2 aprile per la semifinale di Coppa del Re. Verrà trasmessa in chiaro su Telelombardia e in streaming gratis per tutti sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.