Atletico Madrid Inter, parla Simeone in conferenza: «Dobbiamo portare la partita dove sappiamo che possiamo fargli male. Futuro? Mi immagino un periodo all’Inter»
Atletico Madrid Inter, Simeone in conferenza stampa: le parole del tecnico prima della sfida di Champions League
Diego Simeone in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Inter, valida per il 5° turno della Champions League. Ecco un estratto della conferenza seguita da Internews24:
CHE INTER MI ASPETTO? – «L’Inter è una squadra che gioca molto bene, ha personalità e ben chiaro il modo con cui attaccare. Ha una rosa incredibile. Ho visto la partita col Milan, è stata propositiva in tutta la partita. Non è riuscita a concretizzare quanto creato, ma avrebbe potuto tranquillamente vincere. Il Milan ha difeso in maniera compatta, avrebbe meritato l’Inter. In Champions i numeri parlano chiaro. Dobbiamo portare la partita dove sappiamo che possiamo fargli male».
ABBIAMO GIÀ BATTUTO L’INTER, DOMANI SARÀ PIÙ DURA DI 2 ANNI FA? – «Ci saranno calciatori che ripeteranno la stessa partita di due anni fa. Le partite non sono tutte uguali, l’allenatore è cambiato e ha cambiato alcune situazioni. Mi piace molto la rosa dell’Inter, è fantastica. Ha un turnover straordinario, tutti quelli entrati nel secondo tempo col Milan sono giocatori importanti. Hanno un valore importante».
PREOCCUPATO DAL FATTO CHE I NERAZZURRI VENGONO DALLA SCONFITTA NEL DERBY? – «Chiaro che dopo la sconfitta in un derby l’Inter voglia tornare a vincere subito in Champions League. E’ una delle squadre candidate a vincere il campionato in Italia e in Champions a essere forte come sta dimostrando»
SE SONO ANCORA CONVINTO CHE UN GIORNO ALLENERÒ L’INTER? – «Non dipenderà da me, ma mi immagino un periodo all’Inter nel mio cammino di allenatore».
