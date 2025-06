Atletico Madrid Mondiale per club, dopo il 4-0 del Psg Simeone si aggrappa a un precedente di De Paul per non dire addio. Perdere la prima partita e risorgere: è possibile

Atletico Madrid, dopo la sconfitta contro il PSG ora è importante vincere le prossime partite contro Botafogo e Seattle per evitare questo scenario

Secondo l’analisi del quotidiano spagnolo Marca, il calendario dell’Atlético Madrid in questo Mondiale per Club non lasciava spazio a interpretazioni: contro il Paris Saint-Germain, reduce da una Champions League dominata e da una finale vinta 5-0 contro l’Inter, sarebbe stato “o tutto o niente”. Alla fine, è arrivato il niente, sotto forma di una durissima sconfitta per 4-0 che trasforma la fase a gironi in un cammino senza ritorno.

L’unica strada per evitare di dover tirare fuori la calcolatrice è ora quella di vincere le prossime due partite contro i Seattle Sounders e i brasiliani del Botafogo. Ogni altro risultato costringerebbe la squadra di Simeone a dipendere dalla differenza reti e dal risultato dell’altra partita del girone. La sfida tra PSG e Botafogo, infatti, diventa quasi tanto importante quanto quella dei rojiblancos, poiché definirà gli equilibri per la corsa al secondo posto, l’unico realisticamente alla portata dopo il crollo iniziale. Lo scontro finale contro il Botafogo si preannuncia quindi come un duello da “dentro o fuori”, da affrontare con la tensione alle stelle e la consapevolezza che persino un pareggio potrebbe non bastare.

Tuttavia, come sottolinea Marca citando le parole di Rodrigo De Paul, ora è il momento di mantenere la «testa fredda». Il quotidiano spagnolo indica la via, ricordando un precedente illustre: il percorso dell’Argentina ai Mondiali del 2022. Anche l’Albiceleste perse clamorosamente la partita d’esordio contro l’Arabia Saudita, ma seppe rialzarsi, soffrire e superare ogni ostacolo fino a laurearsi campione del mondo. Un cammino di resilienza che i giocatori argentini dell’Atlético, come De Paul e Correa, conoscono bene e che deve ora servire da esempio per provare a raddrizzare un’avventura iniziata nel peggiore dei modi.