L’Atletico Madrid piange José Capon: morta la leggenda dei Colchoneros

Morto José Capon: l’Atletico Madrid dà l’addio alla sua leggenda. Il comunicato del club spagnolo che ha reso noto l’accaduto

L’Atletico Madrid, attraverso i suoi canali ufficiali, ha reso nota la morte di José Luis Capon, leggenda del club spagnolo con 269 gare in biancorosso. L’ex calciatore è scomparso all’età di 72 anni. Di seguito riportato il comunicato ufficiale.

«Oggi è un giorno triste per la famiglia rojiblanca. L’Atlético de Madrid è in lutto per la morte del nostro ex giocatore José Luis Capón González (Madrid, 6 febbraio 1948). L’ex difensore rojiblanco è morto all’età di 72 anni nella sua città natale. Capón è una delle figure mitiche del nostro club con 269 partite ufficiali giocate difendendo il rosso e il bianco per 9 stagioni».