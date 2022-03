Atletico Madrid, Renan Lodi: «Qualche mese fa neanche giocavo»

Renan Lodi non trattiene la sua felicità per il gol che ha permesso all’Atletico Madrid di eliminare lo United dalla Champions: le parole

Ai canali ufficiali dell’Atletico Madrid, Renan Lodi ha parlato così del successo sul Manchester United.

LE PAROLE – «È una serata speciale. Sono contento di quello che sto facendo, è un ruolo difficile. Ci sto lavorando insieme a Carrasco, cerco di migliorare. Qualche mese fa non giocavo ma ora è cambiato tutto. Questi risultati fanno bene a me e al gruppo, perché tutti hanno lavorato tanto per arrivare fino a qui».