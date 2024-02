Atletico Madrid Simeone: «Sono felice del lavoro di Inzaghi»

Le parole di Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, in vista della sfida di Champions League contro l’Inter

Dopo la vittoria dell’Atletico Madrid contro il Las Palmas, Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole, riportate da Marca, in vista della sfida di Champions contro l’Inter.

LLORENTE – «Ho visto la voglia di giocare di Marcos e lo abbiamo già messo lì, dove ha giocato in qualche partita, un anno e mezzo fa. In una delle conferenze ho detto che dovevo metterlo come attaccante e questo mi rende felice per entrambi. So che a Marcos piace giocare più vicino alla porta».

PARTITA DI CHAMPIONS – «Martedì affrontiamo una rivale molto forte, una delle migliori d’Europa, hanno raggiunto la finale di Champions League e stanno facendo molto bene nel campionato italiano. Hanno vinto la Supercoppa, hanno perso solo una partita, giocano in modo semplice ma con grande forza e hanno un’identità data dal loro allenatore, che gli ha trasmesso l’energia che si vede, sarà una partita dura».

COSA GLI PIACE DEI NERAZZURRI – «Mi piace tutto dell’Inter, il carattere che ha come squadra, la velocità dei centrocampisti, oggi c’è Pavard a destra e dà un altro passo alla squadra, pure Bastoni a sinistra… Hanno una fase offensiva molto produttiva. Una squadra non arriva in finale di Champions League senza un lavoro che, conoscendo Simone, mi rende molto felice. Abbiamo un ottimo rapporto e tutto ciò che accade bene all’Inter lo guardiamo in modo diverso».