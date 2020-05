Aumento di capitale Roma, garantisce James Pallotta: il presidente giallorosso per il momento va avanti con l’aiuto delle banche

Un aumento di capitale necessario, in attesa dell’eventuale cessione da parte di James Pallotta. Al momento, però, il presidente giallorosso andrà avanti per conto suo.

Il numero uno – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – studia la nuova strategia in attesa di Friedkin, che non esce di scena. Nel frattempo un pool di banche USA coprirà l’aumento di capitale necessario per poter andare avanti.