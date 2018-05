Ausilio: «Crediamo nella Champions. Juve? L’Inter ha il suo stile»

Le parole del ds Piero Ausilio nel pre-partita di Udinese-Inter in cui commenta le speranze qualificazione in Champions e le polemiche post-Juventus

Il direttore sportivo Piero Ausilio ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale televisivo Premium Sport nel pre-partita di Udinese-Inter, lunch-match di Serie A delle 12.30 in programma alla Dacia Arena. Queste le dichiarazioni del ds nerazzurro che si afferma ancora speranzoso nella qualificazione in Champions: «Bisogna credere nella Champions League, Dimenticare in fretta tutto ciò che è stato, quello che dovevamo dire lo abbiamo detto. E tutte le parole hanno messo in secondo piano la prestazione ottima della squadra per almeno 80 minuti. Crediamo nella Champions, sarebbe un successo perché era il nostro obiettivo di inizio stagione».

Prosegue e conclude Ausilio nel pre-gara: «Rimane comunque la positività del lavoro di Spalletti come allenatore di questo gruppo che ha fatto crescere ragazzi come Brozovic. Il lavoro fatto è stato stupendo, adesso speriamo di centrare la qualificazione in Champions League. Polemiche post Inter-Juve? A me interessa il presente, voglio essere concentrato sugli obiettivi di oggi. Noi abbiamo detto quello che dovevamo dire con uno stile che è proprio della nostra società. Orsato è un grande arbitro e come può succedere a tutti ha sbagliato».