Australia-Giappone: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida tra Australia-Giappone: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Allianz Stadium di Sidney si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Australia-Giappone. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Australia: Ryan; Rowles, Degenek, Burgess; Miller, O’Neill, Irvine, Behich; Goodwin, Yengi, Boyle.

Giappone: Suzuki; Seko, Itakura, H. Ito, J. Ito, Endo, Tanaka, Mitoma; Kubo, Kamada; Furuhashi.

Orario e dove vederla in tv

Australia-Giappone si gioca alle ore 13:10 di giovedì 5 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma ONEFOOTBALL. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.