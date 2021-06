Austria, il ct Foda: «Abbiamo scritto la storia di questa Nazione» – VIDEO

Franco Foda, ct dell’Austria, ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione da Euro2020 per mano dell’Italia. Le sue parole

«Ovviamente siamo tutti amareggiati per essere stati eliminati, ma possiamo ritenerci orgogliosi se analizziamo la prestazione nei 120 minuti. La nostra Nazione è orgogliosa, con questi ottavi abbiamo scritto la storia del Paese, abbiamo perso di misura contro una delle favorite. Non siamo stati attenti in due occasioni, ma anche dopo il secondo gol abbiamo lottato, abbiamo ridotto lo svantaggio e siamo andati vicini al pareggio. Sono orgoglioso della prestazione straordinaria della squadra».