Baggio: «La serie tv su di me? Provavo vergogna, ma ne è valsa la pena»

Roberto Baggio ha parlato della serie tv di Netlix dedicata alla sua carriera

Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano, nel corso della conferenza stampa di presentazione della serie tv Netflix a lui dedicata “Divin Codino” ha parlato del progetto che lo ha visto coinvolto.

SERIE TV – «Se oggi siamo qua in gran parte è merito di Vittorio Petrone. Pensavo “Ma a chi interessa la mia vita e la mia storia…”. Lui mi ha convinto. Io non lo avrei mai fatto di mia scelta. Quando ne parlavamo provavo vergogna, poi mi sono fatto trasportare e per quello che ho vissuto fino ad oggi ne è valsa la pena e lo ringrazio».

RIGORE BRASILE – «Il discorso non sarà mai archiviato, me lo porterò dentro per sempre. Era il sogno della mia vita calcistica e allo stesso tempo un qualcosa che, per come è andata a finire, non posso mettere da parte. Perché a Massaro e Baresi non dicono mai nulla? Diciamo che io ho dato il colpo finale. L’ho vissuta malissimo, perché dopo aver sognato per milioni di notti di realizzare questo sogno, poi non ci sono riuscito».