Bailey, il padre: «Farà tornare la Roma a vette inimmaginabili. Preparate i pop corn…». Si avvicina il rientro dell’ala giamaicana

L’attesa è quasi finita. Dopo un avvio di stagione da fantasma, fermato da un infortunio muscolare rimediato al suo primo allenamento, Leon Bailey è pronto a prendersi la Roma. L’esterno giamaicano, arrivato in prestito dall’Aston Villa a fine agosto, ha finalmente smaltito la lesione al retto femorale e in settimana tornerà a disposizione di Gasperini. L’obiettivo è la convocazione per il big match contro l’Inter, in programma il 18 ottobre dopo la sosta.

Un recupero atteso con ansia dai tifosi e, soprattutto, dal suo padre adottivo, Craig Butler, che sui social ha suonato la carica con un messaggio che è una vera e propria dichiarazione di guerra al campionato. «Presto tornerà l’instancabile ricerca dell’eccellenza. Leon tornerà presto in campo per dare il massimo per la Roma e farla tornare a vette che nessuno avrebbe mai sognato possibili. Io ci credo e conosco mio figlio. Occhio, preparate i pop corn».

Parole cariche di fiducia, che si basano su un talento cristallino. Bailey, classe 1997, è un esterno offensivo dal curriculum internazionale. Dopo essersi messo in mostra con Genk e Bayer Leverkusen, è esploso in Premier League con l’Aston Villa. La sua migliore stagione è stata quella del 2023/24, in cui ha messo a referto ben 10 gol e 9 assist in 35 partite, numeri da top player.

È questa la qualità che Gasperini attende per dare un’ulteriore dimensione al suo attacco. La sosta per le nazionali arriva al momento perfetto per permettere a Bailey di completare la sua integrazione nel gruppo e ritrovare il ritmo partita. La Roma ha un’arma in più nel suo arsenale, e a giudicare dalle parole del padre, è un’arma pronta a fare il botto.