Bailey Roma, il giamaicano si ferma ancora! Altro infortunio nel corso dell'ultimo allenamento e gli esami hanno evidenziato...

Bailey Roma, nuovo stop per Leon: lesione al bicipite femorale e rientro previsto solo dopo la sosta. Le ultime

Leon Bailey ha dovuto fermarsi nuovamente durante l’ultimo allenamento a Trigoria, dopo un’accelerazione che ha provocato un problema muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di lieve entità al bicipite femorale sinistro, un infortunio che, pur non essendo grave, costringerà l’esterno giamaicano a un nuovo stop.

I tempi di recupero stimati sono di circa due-tre settimane, con il rientro previsto dopo la sosta. Bailey salterà quindi le sfide contro Udinese e Cremonese, puntando a tornare disponibile per il big match contro il Napoli a fine mese. La cautela resta comunque necessaria, visto che in occasione del precedente infortunio il giocatore era rimasto fuori più a lungo rispetto alle previsioni iniziali.

Sul piano personale, Bailey ha costruito la sua carriera legandosi a due numeri di maglia: il 31 e il 9. Dopo l’esordio al Genk con il 31, lo stesso numero lo ha accompagnato anche all’Aston Villa e ora alla Roma, dove lo ha scelto per la stagione 2025/26. Al Bayer Leverkusen, invece, ha indossato il 9, solitamente riservato ai centravanti, ma portato con personalità da esterno offensivo. Con i giallorossi ha finora collezionato 5 presenze, per un totale di 166 minuti.

