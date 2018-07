Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Chelsea nel mirino di Inter e Milan, vorrebbe restare ai ‘Blues’

Nome caldo tra gli obiettivi di calciomercato di Inter e Milan, Tiémoué Bakayoko potrebbe non muoversi dal Chelsea. La permanenza nel club londinese, come riferito dal suo entourage al portale francese RMC Sport, in questo momento sarebbe in cima alle volontà del centrocampista; nonostante l’interesse dei due club milanesi e del Siviglia, la trattativa per il trasferimento del classe 1994 non è facile. Solo di recente, il Chelsea ha parlato con gli spagnoli per un eventuale prestito oneroso del calciatore: tra le condizioni, il pagamento totale del suo stipendio a carico della società andalusa. L’obiettivo di Inter e Milan, per il momento, si allontana.