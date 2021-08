Serie B, Balata: «Riapertura stadi oppure a rischio tanti posti di lavoro»

Mauro Balata, presidente della Lega B, ha parlato della possibile riapertura degli stadi: le dichiarazioni dopo l’incontro con Vezzali

Mauro Balata, presidente della Lega B, ha parlato a margine dell’incontro con Valentina Vezzali per la riapertura degli stadi. Le parole riportate dal Corriere dello Sport.

«Senza pubblico negli stadi le società di calcio si trovano in estrema difficoltà, con il rischio che a pagarne le conseguenze siano decine di migliaia di posti di lavoro; tutto ciò in una condizione, quella attuale, che vede un miglioramento auspicabile della situazione grazie ai vaccini. Auspico una riapertura degli stadi con percentuali importanti, al di sotto delle quali ci sarebbero solo costi e non margini per le società, andando a peggiorare la già difficile situazione economica dei club e mettendo a rischio un sistema che dà lavoro, direttamente e indirettamente, a decine di migliaia di famiglie, dai dipendenti agli artigiani e ai fornitori».