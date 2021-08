Balata: «Buffon è un esempio. Negli anni il campionato di Serie B è riuscito a lanciare tanti allenatori giovani»

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il presidente della Serie B Mauro Balata ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato, tra le altre cose, del ritorno di Buffon al Parma o a quello di Inzaghi e Maresca nella cadetteria.

«L’esempio di Gigi Buffon al Parma è il caso più clamoroso ed eloquente. Non il solo. Anche in panchina si rivedono nomi importanti, come Pippo Inzaghi che a Benevento centrò la promozione in A a suon di record, o come Maresca che torna in Italia dopo esperienze da allenatore all’estero o come Grosso protagonista in Germania 2006 e che ieri sera allo “Stirpe” ha aperto la stagione incrociando proprio il fuoriclasse del Parma tornato dalla Juve. Ma vorrei anche sottolineare che nelle ultime stagioni il nostro torneo è servito a lanciare diversi allenatori giovani e ad affermare nuove idee di gioco. Penso a Italiano, a Longo, a Dionisi ma anche a Zanetti che si appresta all’esordio in A con il Venezia. Nel segno del passato guardando al futuro. Buon campionato a tutti!»