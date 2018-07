Ancora un ritorno a Roma per Franco Baldini. Il dirigente entra a far parte del comitato esecutivo dei giallorossi

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Franco Baldini torna a Roma, ancora una volta. Quella Roma che, a dirla tutta, non ha mai lasciato definitivamente. Il dirigente, dopo i fasti dei primi anni 2000 con lo Scudetto vinto con Fabio Capello in panchina, era stato ridimensionato nel 2005, costringendolo di fatto all’addio. Nel 2011 il ritorno in giallorosso con Pallotta e Dibenedetto ma due anni dopo arrivarono le dimissioni da direttore generale del club a causa dei risultati non entusiasmanti.

L’amore tra Baldini e la Roma però non si è sopito e così il dirigente è diventato consulente del presidente James Pallotta. Ora però l’ingresso nel club romanista sembra essere diventato ufficiale. Il presidente della Roma, parlando alla radio americana Sirius XM, ha confermato il ritorno di Franco nei quadri dirigenziali romanisti, parlando dell’affare Malcom: «Alle 3 del mattino mi sono svegliato e ho cominciato a mandarmi messaggi con Monchi e Baldini. Ora Franco è anche nel nostro comitato esecutivo». Dopo esser stato nell’ombra, il dirigente torna nei quadri dirigenziali e uscirà allo scoperto. Il dirigente nelle prossime ore raggiungerà Pallotta a Boston.